Contributo di 700 euro per famiglie con minori disabili: come fare domanda

Un contributo di 700 euro rivolto alle famiglie residenti in Toscana con un figlio minore disabile a carico. Li stanzia la Regione ma le richieste vanno presentate ai comuni di residenza, eccezion fatta per quelli di Calci, Fauglia e Vicopisano, per conto dei quali sarà, invece, la Società della Salute ad accogliere le domande attraverso uno sportello dedicato nella sede di via Saragat (Pisa), aperto tutti i giovedì dalle 9 alle 12 oppure via posta elettronica certificata inviando la domanda a sdspisa@pec.it.

Per farlo c’è tempo fino al 30 giugno. Possono presentare domanda, corredata di dichiarazione Isee i nuclei familiari con un figlio minore a carico residenti in Toscana da almeno due anni e un Isee non inferiore ai 30mila euro.

La modulistica e le informazioni dettagliate sui requisiti d’accesso può essere scaricata dal sito della SdS Pisana e su quello della Regione Toscana ed è comunque, reperibile alla portineria di via Saragat della stessa Società della Salute.