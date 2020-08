Dal Ministero dei Beni culturali 20mila euro per le biblioteche di Volterra

In arrivo dal Mibact 20mila euro per le biblioteche di Volterra. Il contributo è stato assegnato giovedì 20 agosto. Il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, aveva infatti firmato il 4 giugno scorso il decreto n. 267, al fine di sostenere direttamente e indirettamente tutta la filiera del libro in difficoltà, dalle biblioteche alle librerie, agli editori, ai distributori, agli autori. In quel decreto si prevedeva l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali, che avrebbero potuto arricchire i propri cataloghi acquistando il 70% dei nuovi volumi in almeno tre librerie presenti sul proprio territorio.

Giovedì 20 agosto è stato pubblicato il D.D.G n. 561 dove si procede all'individuazione degli Enti ammessi al contributo ed anche il Comune di Volterra, che a suo tempo aveva partecipato al bando di distribuzione delle risorse, risulta tra i beneficiari con l'assegnazione di 20mila euro, 10mila per la Biblioteca comunale e 10mila per la Biblioteca Guarnacci. "Forse non tutti sanno che nella nostra Città non è presente soltanto una Biblioteca, ma ce ne sono due: la Biblioteca Comunale e la Biblioteca Guarnacci che, pur condividendo la sede, sono due realtà distinte dal punto di vista legale e per tipologia dei beni librari conservati. Entrambe - dichiara il bibliotecario Luca Pini - hanno ricevuto il contributo".

Queste risorse assegnate permetteranno l'ampliamento delle collezioni librarie e permetteranno di sostenere le librerie locali. "Questi contributi - afferma l'assessore alle Culture Dario Danti - confermano ancora una volta la vastità e importanza dei giacimenti culturali volterrani e ci danno ulteriori energie per il progetto di Volterra Capitale Italiana della Cultura 2022".