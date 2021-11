Unione Valdera: contributi per la prevenzione di sfratti per morosità incolpevole

I sindaci dei Comuni di Bientina Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera hanno approvato l’avviso pubblico per l’accesso al contributo regionale al sostegno della locazione, una misura pensata ad hoc per prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità per l’anno 2021.

A partire da lunedì 22 novembre sarà possibile, fino ad esaurimento del fondo regionale, per i soggetti in possesso dei requisiti elencati nell’Avviso presentare domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità.

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dall’Unione Valdera e reperibili sul sito www.unione.valdera.pi.it o presso gli uffici Servizi Sociali o URP dei Comuni dell’Unione e sui loro siti istituzionali oppure presso i Sindacati degli Inquilini (SICET, SUNIA, UNIAT, Unione Inquilini).

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate esclusivamente a mano all’Associazione di Promozione Sociale CasaInsieme – presso la sede dell’Unione Valdera – a Pontedera in Via Brigate Partigiane n.4 – previo appuntamento telefonico a questi numeri 0587 299509 - 0587 299510 da concordare dal lunedì al venerdì mattina dalle 9.00 alle 13.00.