Contributi a chi organizza campi solari a Cascina: il bando

Anche per il 2023 il Comune di Cascina ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ad associazioni, organizzazioni e altri soggetti privati, con sede operativa nel Comune di Cascina, che organizzano i campi solari nel territorio comunale di Cascina tra il 12 giugno e il 17 settembre 2023.

Gli enti interessati dovranno compilare l’apposita modulistica e inviarla, assieme al documento del legale rappresentante, tramite PEC (protocollo@pec.comune. cascina.pi.it) entro le ore 23.59 del 7 luglio 2023. "Anche quest’anno - sottolinea l’assessore alle politiche giovanili Francesca Mori - abbiamo stanziato fondi importanti per aiutare gli organizzatori a fornire un servizio migliore e di inclusione per i bambini. Chi organizza i campi estivi si sobbarca di un lavoro immane, tutto volto a favorire la socializzazione dei ragazzi. Per questo il Comune vuole fare la sua parte, stanziando somme importanti da destinare alle associazioni che si prodigano per tutta l’estate. Non solo: a breve uscirà anche il bando rivolto alle famiglie per ottenere un contributo in base all’Isee".

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente, dovrà essere redatta sul modulo di cui all’Allegato A del presente bando (scaricabile, insieme all'avviso pubblico) e presentata entro le ore 23.59 del 7 luglio 2023. La domanda dovrà essere spedita, in formato non modificabile (pdf) esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.cascina. pi.it. Nell’oggetto dell’invio dovrà essere riportata la seguente dicitura: 'Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno degli enti organizzatori dei Campi Solari 2023'. Alla domanda dovranno essere allegati: l’Atto Costitutivo e lo Statuto; la scheda di progetto (all. B); fotocopia (fronte-retro) del documento di identità del firmatario.