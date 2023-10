La Giunta comunale ha adottato i criteri per la prossima pubblicazione del bando 2023 per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della Legge 431/98. Nel bando di prossima pubblicazione sarà anche indicata la previsione dell’applicazione del criterio che il contributo sarà "liquidato a scorrimento della graduatoria stilata sulla base delle fasce A e B ordinate secondo il valore dell’incidenza del canone/ISE, partendo dall’incidenza massima e a scorrimento, fino all’eventuale esaurimento delle risorse disponibili per ogni fascia". A parità di incidenza la graduatoria degli ammessi sarà formata tenuto conto di criteri quali ISEE più basso, maggiore numero dei componenti il nucleo familiare, presenza di soggetti disabili o di soggetti ultrasettantenti, numero di protocollo della domanda.

"Abbiamo ritenuto importante - dichiara l’assessore alle politiche abitative, Giovanna Bonanno - prevedere, quale contributo ad integrazione dei canoni di locazione, un importo notevolmente superiore rispetto a quelli già stanziati negli anni precedenti per assicurare una maggiore disponibilità di risorse comunali da destinare a coloro che si trovano mensilmente a sostenere il pagamento di un canone di affitto. Un intervento che costituisce un importante strumento di sostegno al reddito per molte famiglie pisane e che conferma quella che è da sempre la nostra attenzione e impegno rivolti alle fasce più deboli della popolazione, cercando di non lasciare indietro nessuno".

Per il 2023 il Comune di Pisa ha previsto nel bilancio di previsione la disponibilità di 524mila euro, con un incremento di 260mila euro rispetto alle precedenti annualità in considerazione che si tratta di un "importante strumento di sostegno al reddito di molte famiglie pisane e un valido ristoro per coloro che affrontano mensilmente il pagamento di un canone di affitto". Nel 2022 le domande presentate sono state circa un migliaio e 912 quelle ammesse al finanziamento per un totale di 1,1 milioni di euro tra risorse comunali e regionali.