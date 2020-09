Dalla Regione 210mila euro di finanziamenti a fondo perduto per le aziende del territorio

Un contributo a fondo perduto di circa 210mila euro a fronte degli investimenti per acquisto di nuove attrezzature e per l'innovazione digitale. Questa la cifra complessiva che spetterà a 11 aziende del territorio che hanno partecipato ai bandi del Gal Etruria, grazie al supporto di Confcommercio Provincia di Pisa. "Un importante sostegno alle piccole e medie imprese in questo momento di difficoltà legato all'emergenza Covid-19 - commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. Grazie al lavoro dei nostri uffici le aziende del settore del commercio e dell'artigianato che hanno partecipati ai bandi avranno a disposizione un contributo a fondo perduto per gli investimenti sostenuti. Un riconoscimento per la loro volontà e la capacità di affrontare nuove sfide e opportunità investendo risorse, e da parte della nostra associazione una dimostrazione concreta di sostegno agli imprenditori del territorio".

Il contributo regionale è destinato a 11 aziende, di cui sette del settore commercio e quattro del settore artigiano. "Sono imprese al 45% a titolarità femminile e giovanile, che hanno sostenuto un investimento complessivo di circa 520mila euro, dei comuni di Peccioli, Chianni, Terricciola, Castelnuovo Valdicecina, Pomarance, Volterra e Orciano Pisano - spiega la responsabile area credito di Confcommercio Provincia di Pisa Francesca Cagnoni. Nonostante la criticità del momento hanno lanciato un forte segnale investendo nelle opportunità offerte dai programmi operativi regionali e tutte le aziende che hanno presentato domanda e che hanno ricevuto assistenza preso i nostri uffici riceveranno il contributo. Un particolare ringraziamento a Silvia Piccini, project manager P2C, che ha seguito le aziende nella predisposizione delle domande”.