Cascina: il Comune eroga contributi per servizi di contrasto alla povertà educativa

Il Comune di Cascina ha pubblicato un invito alla progettazione rivolto ad enti pubblici e privati che si occupano di potenziamento dei servizi socio-educativi e con funzione educativa e ricreativa, e che abbiano organizzato (a partire del 1° giugno 2021) o vogliano organizzare (entro il 31 dicembre 2021), a Cascina, progetti volti al contrasto della povertà educativa causata dalla pandemia da Virus Covid-19, in favore dei minori di età compresa fra 0 e 17 anni, in orario extra-scolastico. Le proposte selezionate a seguito della partecipazione all'invito potranno beneficiarie di un contributo a titolo di rimborso delle spese organizzative. Gli interessati potranno partecipare all'invito, con la propria proposta di progetto, entro e non oltre il 13 dicembre 2021. Tutta la documentazione utile alla partecipazione è pubblicata, in allegato alla Determina n. 1086/2021, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cascina. Per informazioni, telefonare al 050719252.

"Abbiamo esteso i progetti di contrasto alla povertà educativa anche all’ambito culturale - sottolinea l’assessore alla Cultura Bice Del Giudice - aprendo la possibilità dell’erogazione di contributi economici in favore di soggetti pubblici e privati che presentino progetti volti a contrastare la povertà educativa in favore dei minori tra 0 e 17 anni, da svolgersi in orario extrascolastico. L’invito è riferito a progetti che siano stati realizzati dal 1° giugno al 1° dicembre o da realizzarsi entro il 31 dicembre. I contributi non potranno essere erogati in favori della associazioni, delle istituzioni e di enti pubblici e privati già ammessi a contributi precedenti relativamente agli stessi progetti. Ancora una volta i giovani sono al centro della nostra azione politica".