Vecchiano: dal Comune un fondo per le società e gli enti di promozione sportiva

Avviso pubblico per la concessione di contributi alle asd e agli enti di promozione sportiva del territorio: c'è tempo fino al 27 dicembre per fare domanda. "Il nostro Comune ha stanziato complessivi 15.200 euro e, al fine di assicurare una ripartizione il più possibile equa delle risorse disponibili, si è deciso di ripartire il budget in due programmi di sostegno economico".

7.100 euro sono messi a disposizione dei 3 gestori degli impianti di calcio di proprietà del Comune di Vecchiano (Campo Sportivo 'Desiderio Ridondelli' di Filettole, Campo Sportivo 'La Coronella - Paolo Fatticcioni' di Nodica, Campo Sportivo 'Vincenzo Faraci” di Migliarino); 8.100 euro copriranno parte delle spese sostenute dalle associazioni e società sportive residenti o operanti con continuità sul territorio comunale.

"La nostra amministrazione comunale intende sostenere le società sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva che hanno sede o svolgono attività continuativa sul territorio comunale attraverso l’erogazione di contributi economici a parziale rimborso delle spese sostenute nell'anno 2022 per lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva" aggiunge l'assessore allo sport Andrea Lelli.

"Un modo di riconoscere, da parte della nostra istituzione, l'importante attività di tutte le realtà territoriali che, al netto delle difficoltà dovute anche al periodo più duro della pandemia, lavorano con costanza e dedizione alla promozione dello sport, elemento sempre più essenziale per assicurare un reale benessere psico fisico e sociale alla nostra comunità, a partire dalle più giovani generazioni" conclude Lelli.

Le richieste di contributo dovranno pervenire al Comune di Vecchiano entro il 27 dicembre, compilando l’apposito modulo ed inviandolo, insieme alla dichiarazione di assoggettamento, tramite PEC oppure consegnandolo a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Tutti i dettagli e la modulistica sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Primo Piano. Per informazioni in merito ai requisiti e alla compilazione dei dati richiesti: Ufficio Sport - 050 859648; mail: rpuntoni@comune.vecchiano.pisa.it.