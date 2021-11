Cascina, sostituzione caldaie: via alle domande per i contributi

Il Comune di Cascina ha ricevuto un finanziamento dalla Regione Toscana, per l’anno 2021, pari a 28.000 euro per promuovere interventi per il miglioramento della qualità dell’aria e l’efficientamento degli impianti termici. È stato pertanto approvato il bando per l’erogazione dei contributi.

Il finanziamento verrà devoluto solo su richiesta espressa come contributo alle spese di sostituzione degli impianti termici ad uso civile, vecchi di almeno 15 anni. Le domande, compilate su apposito modello predisposto, complete di ISEE e di documentazione elencata nell’Avviso Pubblico, devono esser consegnate al Comune di Cascina entro il 14 dicembre 2021. I contributi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, saranno erogati secondo l’ordine di registrazione delle domande al protocollo del Comune.

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro 45 giorni dalla data di approvazione della graduatoria previo accertamento, tramite Regione Toscana, dell’avvenuto accatastamento del nuovo generatore di calore nel Sistema Informativo regionale sull’Efficienza Energetica della Regione Toscana (SIERT).



Per informazioni, i cittadini interessati possono rivolgersi alla Macrostruttura 2 - Lavori Pubblici e Tutela Ambientale - Servizio Ambiente: tel. 050/719-283-324-227-273, e-mail ambiente@comune.cascina.pi.it. Sul sito del Comune si possono scaricare l’Avviso Pubblico e i modelli per presentare la domanda.