Marina di Vecchiano: 21mila euro dal Ministero dell'Interno per spiagge più sicure

Ventunomilamila euro di finanziamento al Comune di Vecchiano da parte del Ministero dell'Interno per sostenere l'azione di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione durante la stagione estiva, nell'ambito di 'Spiagge Sicure', per il quale il Comune stesso aveva presentato apposito progetto. Con queste risorse economiche l'ente vecchianese potrà dotarsi di 2 motocicli, scooter a 3 ruote, di adeguata potenza e con controllo trazione, adatti al transito anche su percorsi con presenza di sabbia e quindi allestiti per servizi di Polizia locale a Marina di Vecchiano.

“Abbiamo stilato un apposito protocollo tra Comune di Vecchiano e Prefettura di Pisa che disciplina tutto ciò che proseguiremo a mettere in campo per 'Spiagge Sicure': grazie al finanziamento ottenuto e all'acquisto dei due motocicli, saremo in grado di potenziare le attività di controllo, già attive da fine maggio scorso sulla zona litoranea del Comune, rendendole più efficaci, in particolare ponendo in atto azioni mirate, volte sia alla prevenzione dell’abusivismo commerciale, che per prevenire o ridurre il contagio da Covid-19, qualora la situazione emergenziale lo rendesse necessario anche per la prossima stagione estiva” spiega il comandante della Polizia municipale, Marcello Carrara.

“La spiaggia e l'area di foce fluviale su cui si intende potenziare l’attività di controllo ha una lunghezza complessiva di oltre 5 km complessivi. L'azione con motocicli attrezzati a tre ruote per percorrere l'arenile rappresenterà una attività di controllo volta a scoraggiare una insistente azione di abusivismo commerciale e contraffazione, riducendo anche le eventuali situazioni di assembramento, e mettendo in atto interventi repressivi, dove se ne verificasse la necessità - prosegue Carrara - inoltre, tutto ciò consentirà un controllo più tempestivo e mirato, vista la presenza di ampi percorsi su pista ciclabile o di viabilità a fondo naturale, su cui non sono infrequenti tratti ricoperti da sabbie eoliche che rendono difficoltoso muoversi con altri mezzi; attraverso i motocicli che acquisteremo con il finanziamento ottenuto sarà possibile dotare il personale della Polizia municipale di veicoli che permettano una rapida e sicura mobilità e quindi un'azione maggiormente efficace ed incisiva, a beneficio di turisti e cittadini” conclude Carrara.