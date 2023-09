Tari a Cascina: aperto il bando per ottenere contributi

È stato aperto dal Comune di Cascina il bando per l’assegnazione di contributi economici per la TARI anno 2023, per le utenze domestiche. C’è tempo fino alle ore 12.00 del 19 ottobre 2023 per la presentazione delle domande esclusivamente on-line con SPID o CIE o CNS direttamente sul sito del Comune di Cascina, al percorso di seguito indicato: https://cascina. sicare.it/sicare/benvenuto.php . L’avviso completo è reperibile sul sito del Comune (https://www.comune.cascina. pi.it/it/news/tari-via-alle- domande-per-ottenere-un- contributo-in-base-all-isee) e all’albo pretorio.

“In un contesto di grandi difficoltà economiche e di erosione dei redditi per la forte spinta inflazionistica - dichiarano gli assessori Paolo Cipolli (Ambiente) e Giulia Guainai (Sociale) - come amministrazione abbiamo deciso di destinare una somma pari a 100.000 euro per dare un concreto sostegno alla fascia di popolazione che risente maggiormente della crisi in corso. Un’azione in coerenza con le numerose iniziative che vanno nella direzione di non lasciare nessuno indietro”.

Per presentare la domanda, è necessario allegare l’attestazione di pagamento delle prime due rate del 30 giugno e 30 settembre. La verifica dell’avvenuto pagamento della terza rata sarà effettuato d’ufficio successivamente alla scadenza del 1 dicembre. Il Comune erogherà il contributo ai beneficiari sulla base delle 'bollette' anno 2023 effettivamente pagate (scadenza prima 'bolletta' 30/06/2023, scadenza seconda 'bolletta' 30/09/2023, scadenza terza 'bolletta' 01/12/2023) e non prima delle verifiche in seguito all’ultima rata. Potrà far domanda chi ha un ISEE fino a 18.000€ e l’entità del contributo sarà calcolata secondo le percentuali declinate nell’avviso con rimborsi fino al 70%.



Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale e Casa al seguente recapito telefonico 050719316 - 050719312 - 050719274 o inviare una e-mail a socialecasa@comune.cascina.pi. it