Contributi: "Dal Comune 45mila euro per i tassisti pisani"

"Ai primi di dicembre approveremo un delibera di Giunta per destinare 45 mila euro da destinare ai tassisti pisani". E' quanto riferito oggi, 24 novembre, in Consiglio Comunale dall'assessore al Commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, rispondendo ad un question time della consigliera del Pd, Maria Antonietta Scognamiglio. "Si tratta di una categoria - ha spiegato Scognamiglio - che impiega 77 persone. Il question time nasce a seguito delle protesta fatta dai tassisti sui lungarni e dopo il calo della richiesta del servizio che è avvenuto in questi mesi e che è di circa il 95%. L'amministrazione aveva promesso cinque mesi fa lo stanziamento di 30mila euro per la categoria. Una cifra che a questo punto non può essere più la stessa visto il tempo che è passato. Vogliamo quindi avere risposte precise sui tempi con cui avverrà l’erogazione".

"Rispetto alla cifra prevista inizialmente - ha detto Pesciatini - abbiamo deciso di aumentare l'importo fino a 45mila euro. A primi di dicembre predisporremo gli atti dopodiché, trascorso il tempo tecnico necessario, i soldi verrano liquidati. Crediamo sia un ristoro adeguato per sostenere una categoria che in questi mesi ha vissuto grosse difficoltà".