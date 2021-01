'AncorPiùValgraziosa': salvaguardia del territorio e sostegno alle attività

'AncorPiùValgraziosa': salvaguardia e riqualificazione del territorio collinare, rimessa in produzione dell’attività olivicola e un concorso a premi da spendere nelle attività economiche calcesane. Sono gli obiettivi del Comune di Calci che ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi e premi rivolto a coloro che desiderano realizzare interventi di tutela, recupero e valorizzazione del territorio agricolo della Valgraziosa.

Un ambizioso progetto iniziato nel 2018 dall’amministrazione comunale che, con l’intento di valorizzare le attività della popolazione virtuosa e di tutelare maggiormente il territorio così come peraltro previsto tra le finalità della Biosfera 'Selve costiere di Toscana' di cui fa parte tutto il territorio calcesano, oggi stanzia 30mila euro per concedere un apposito aiuto finanziario a coloro che intendano recuperare ambiti collinari degradati.



Il bando per la concessione di contributi per interventi di salvaguardia ambientale, nello specifico, si rivolge a soggetti operanti nelle colline sia a titolo professionale sia amatoriale; regole, modulistica e domande sono scaricabili dal sito istituzionale (www.comune.calci.pi.it) e devono essere presentate fino al giorno 8 febbraio 2021 entro le ore 23,59.

Le richieste di contributo sono poi diverse a seconda che si faccia domanda per realizzare interventi ex-novo (i lavori potranno iniziare a seguito della comunicazione di ammissione a contribuito) o per ricevere premi per opere di valorizzazione già effettuate.

A fornire maggiori dettagli ci pensa il settore 2 (Uso e assetto del territorio) del Comune: “L’avviso pubblico è riservato a persone, sia fisiche che giuridiche, proprietarie o conduttrici di contratti di affitto agrario registrati o di terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale. Per coloro che intendono effettuare nuovi interventi è previsto un contributo finanziario per realizzare manutenzione straordinaria di strade rurali, poderali, interpoderali, vicinali e vicinali di uso pubblico di interesse ai fini dell’antincendio boschivo e/o di protezione civile ma anche interventi di rimessa in produzione di oliveti e del sistema scolante in aree percorse dal fuoco o rimessa in produzione di oliveti in palese stato di abbandono. A questi interventi si aggiungono quelli per la ricostruzione/ripristino di muri di sostegno franati o in evidente stato di instabilità con regimazione idraulica dei terrazzamenti olivati”.

Ma non è finita qui. “Infatti, per questa edizione 2021, il bando sperimentale si presenta ancora più ampio andando a rivolgersi anche alle persone che hanno già reso, di propria iniziativa e senza alcun contributo pubblico, più bella, sicura e fruibile la Valgraziosa - interviene l’assessore alle Politiche agricole Giovanni Sandroni - un riconoscimento premiante, simbolico e sinergico che andrà, a sua volta, a coinvolgere altre realtà economiche del paese colpite dagli effetti scaturiti dalla pandemia che ormai da un anno stiamo vivendo”.

Infatti, per quanto riguarda il contributo che sarà elargito sottoforma di premio, l’ente di piazza Garibaldi ha stabilito nel bando che questo dovrà esser destinato esclusivamente all’acquisto di articoli o servizi forniti da soggetti economici operanti nel Comune di Calci ed attinenti a qualunque settore attivo sul territorio (aziende agricole e/o attività agrituristiche, esercizi di vicinato, edicole, bar e attività di somministrazione alimenti e bevande in genere, ecc.).

A concludere è il sindaco Massimiliano Ghimenti: “Siamo orgogliosi di presentare questo bando che abbraccia a tutto tondo gli impegni e la volontà che abbiamo manifestato fin dall’inizio del nostro secondo mandato. Tutela e riqualificazione del territorio, un piccolo contributo alle attività economiche del paese e progetti inclusivi capaci di valorizzare i nostri cittadini virtuosi. Complessivamente abbiamo stanziato 30mila euro che saranno destinati a coloro che realizzano nuove opere e 3mila euro da elargire, in forma premiale, ai primi tre partecipanti classificati secondo una graduatoria di merito. Per un Comune delle nostre dimensioni riuscire oggi ad emanare questo avviso pubblico è motivo di grande soddisfazione: ringrazio gli uffici per il lavoro realizzato e concluso durante le festività natalizie”.

Info relative all’avviso pubblico: ufficio Suap 050.939534 / chiara.bartolomei@comune.calci.pi.it