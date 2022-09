Cascina, contributi agli affitti: riaperti i termini per chiedere il beneficio

Sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande relative al bando pubblico per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione (anno 2022). La decisione è stata presa in seguito all’ampliamento della platea dei beneficiari esclusivamente per la ‘Fascia B’ stabilita dalla Regione Toscana. Pertanto sarà possibile presentare la domanda (moduli scaricabili dall’albo pretorio e dal sito del Comune di Cascina) fino alle 23.59 del 30 settembre 2022.

La riapertura è rivolta esclusivamente ai nuclei familiari in possesso di un Isee 2022 con valore ricompreso tra 16.500,01 euro e 35.000 euro (con valore Ise non superiore ad euro 29.545,98) e che abbiano subito, anche in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25%. Tale riduzione del reddito deve essere documentata con l’attestazione Isee corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza. Pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto, i Comuni, successivamente all’erogazione dei contributi, comunicano all’Inps la lista dei beneficiari o comunque interloquiscono con l’Inps secondo modalità dallo stesso ente indicate.

Il richiedente in possesso dei requisiti dovrà presentare la domanda esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Cascina e reperibili sul sito web istituzionale da recapitare mediante posta certificata (PEC) protocollo@pec.comune. cascina.pi.it. Per informazioni è possibile contattare il servizio sociale e casa al numero 050/719236 o inviare una mail a socialecasa@comune.cascina. pi.it.