Calci: in arrivo maggiori risorse per la digitalizzazione del Comune e il contributo affitti

Il Comune di Calci ha ottenuto un nuovo finanziamento di 32.589 euro nell’ambito del Pnrr, per ulteriori passaggi di digitalizzazione dell'ente, in questo caso per attivare la piattaforma delle notifiche digitali, a beneficio di cittadini, professionisti e imprese.

Inoltre, è stato iscritto a bilancio un contributo regionale di ben 86.000 euro (oltre 60.000 in più rispetto alle previsioni) da destinare al sostegno delle famiglie a basso reddito che vivono in affitto.

Due preziosissime nuove entrate che hanno reso necessaria una variazione di bilancio, approvata nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale (27 ottobre 2022), e con la quale si è anche trovata copertura per le spese di rinnovo contrattuale del personale comunale.

“Grazie a queste ulteriori risorse - ha commentato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - l’amministrazione comunale sarà quest’anno in grado di erogare un 'contributo affitti' decisamente più alto rispetto agli anni passati (anche per effetto di un calo delle domande). Mentre sul fronte del Pnrr, in particolare per la digitalizzazione, ammontano a quasi 350mila euro i finanziamenti finora intercettati dal Comune di Calci, grazie anche al lavoro svolto dai nostri uffici, che ringrazio. Importante anche il contributo statale per il 'caro-bollette', che colpisce anche il Comune e sul quale siamo pronti anche a stanziare risorse comunali prima della fine dell'anno”.