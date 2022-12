Contributo affitto per il 2022: approvata la graduatoria definitiva

È stata approvata la graduatoria definitiva del bando per l’assegnazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione (ex art.11 della L. 431/98) per il 2022. Quest’anno sono state 1004 le richieste presentate, con 912 ammessi al contributo e 92 esclusi.

"Le oltre mille domande presentate - dichiara l’assessore al Sociale, Veronica Poli - dimostrano le enormi difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di molte famiglie del territorio a provvedere al pagamento dei canoni di locazione. Questo bando, al quale abbiamo destinato oltre 1,1 milioni di euro tra risorse comunali e regionali, è un segnale tangibile e concreto dello sforzo messo in campo dalla nostra amministrazione a sostegno delle famiglie pisane".

E’ possibile consultare la propria posizione attraverso il numero di protocollo assegnato alla propria domanda al momento della sua presentazione tramite il Portale delle istanze on line. La graduatoria è consultabile sia all’Albo Pretorio, sia presso l’ufficio U.R.P. comunale, sia accedendo alla Rete Civica del Comune di Pisa in 'Area tematica CASA/Contributi per i canoni di locazione anno 2022'.

Gli ammessi alla graduatoria dovranno presentare all’Ufficio Politiche della Casa, tassativamente entro il 31/01/2023, le ricevute o i bonifici bancari/postali comprovanti il pagamento dei canoni di affitto per l’anno 2022, tramite il loro invio mediante una delle seguenti modalità: invio tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana. it; presentazione a mano all’Ufficio URP comunale, con sede in Lungarno G. Galilei n. 43, con accesso da piazza XX Settembre nell’orario di sua apertura al pubblico. La loro mancata consegna non dà diritto alla percezione del contributo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 8 del bando 2022, nel caso di trasferimento di residenza in una unità immobiliare diversa da quella originariamente indicata in domanda ma situata sempre nel comune di Pisa, il richiedente dovrà far pervenire all’Ufficio Politiche della Casa entro il 31/12/2022 il nuovo contratto registrato, ai fini della riparametrazione del canone annuo. La documentazione deve essere inoltrata all’ indirizzo mail: ufficiocasa@comune.pisa.it. Per ogni ulteriore informazione, è sempre possibile scrivere a ufficiocasa@comune.pisa.it.