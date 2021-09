Volterra, 10mila euro per le associazioni culturali: pubblicato il bando

E' stato pubblicato il bando cultura da 10.000 euro per le attività delle associazioni culturali del Comune di Volterra regolarmente iscritte all’albo delle associazioni. I contributi che verranno erogati saranno a sostegno delle attività svolte nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.

Per presentare domanda c’è tempo fino mercoledì 22 settembre alle ore 12,00, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando e reperibile sul sito internet del Comune di Volterra.

I moduli andranno consegnati direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Volterra, Piazza Priori n. 1, o tramite PEC all’indirizzo: comune.volterra@postacert. toscana.it.

L’amministrazione comunale soddisferà le domande pervenute secondo una graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri:

contributo alla promozione e valorizzazione del territorio (massimo 10 punti); qualità artistica e professionale (massimo 10 punti); integrazione con altre iniziative di valorizzazione culturale (massimo 20 punti); valorizzazione delle tradizioni (massimo 5 punti); capacità di innovazione (massimo 5 punti).

Il contributo massimo per ciascuna attività è di 1.000,00 euro.

“Continuiamo a investire in cultura per il bene del nostro territorio - afferma l’assessore alle Culture Dario Danti - e il Comune di Volterra sta mettendo in campo tante risorse, sia economiche che umane. Valorizzare le associazioni culturali di Volterra è stato, è e sarà sempre la priorità dell’amministrazione comunale. Anche quest'anno sono previsti nel bando 10.000 euro per le attività svolte durante tutto il 2021”.