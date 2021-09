Cultura: dal Ministero della Cultura oltre 9.000 euro per la Biblioteca Guarnacci di Volterra

Oltre 9mila euro alla Biblioteca Guarnacci per l'acquisto di libri. Il Comune di Volterra figura infatti tra i beneficiari del contributo stanziato dal ministro della Cultura Dario Franceschini lo scorso maggio con l'obiettivo di sostenere direttamente e indirettamente tutta la filiera del libro in difficoltà, dalle biblioteche alle librerie, agli editori, ai distributori, agli autori. Nel decreto firmato dal ministro si prevede l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche degli enti locali e degli istituti culturali, che possono arricchire i propri cataloghi acquistando il 70% dei nuovi volumi in almeno tre librerie presenti sul proprio territorio.





Mercoledì 1° settembre è stato pubblicato il D.D.G. n. 550 dove si procede all'individuazione degli Enti ammessi al contributo ed anche il Comune di Volterra, che a suo tempo aveva partecipato al bando di distribuzione delle risorse, risulta tra i beneficiari con l'assegnazione diper l'acquisto di libri per la Biblioteca Guarnacci."Queste risorse assegnate - commenta l'assessore alle Culture, Dario Danti - permetteranno un notevole ampliamento delle collezioni librarie e permetteranno diQuesti contributi confermano ancora una volta la vastità e importanza dei giacimenti culturali volterrani e ci danno ulteriori energie per il progetto di Volterra prima Città Toscana della Cultura 2022".