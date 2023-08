Pnrr: a Pisa 1,6 milioni di euro per la rete fognaria

In arrivo a Pisa nuove risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la sicurezza idraulica del territorio. Nei giorni scorsi, infatti, il Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale) ha comunicato al Comune di Pisa l’ottenimento dei contributi PNRR per l’annualità 2023 per la realizzazione di alcuni interventi per la messa in sicurezza idraulica del territorio a rischio idrogeologico. Nel dettaglio si tratta di 1,6 milioni di euro per la rete di fognatura bianca.

"Prosegue il nostro impegno per il grande piano delle manutenzioni e delle riqualificazioni della città - commenta il vicesindaco e assessore al Lavori pubblici Raffaele Latrofa - anche con interventi che sono molto utili alla vivibilità nei quartieri e che diventano addirittura indispensabili in casi di emergenza. Anche in questo caso siamo stati pronti a intercettare risorse in un settore fondamentale quale quello della sicurezza idraulica. L’importo ottenuto di 1,6 milioni permetterà finalmente di risolvere alcuni disagi che la città si trascina da tempo. Negli anni scorsi abbiamo portato a termine la messa in sicurezza idraulica nella zona nord, Porta a Lucca, e realizzato importanti interventi nella zona sud, nel quartiere di San Giusto. Adesso potremo completare quanto fin qui realizzato per mettere definitivamente in sicurezza ad esempio le reti fognarie nei quartieri di San Marco e San Giusto e ridurre così a zero il rischio idrogeologico".