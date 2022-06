Vecchiano: 248mila euro di contributi per il Teatro Olimpia

248mila euro dai fondi Pnrr per il Teatro Olimpia: è il finanziamento ottenuto dal Comune di Vecchiano che aveva partecipato all'apposito bando, nel marzo scorso, messo a punto dal Ministero della Cultura.

"Si trattava di un avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR. Il valore complessivo degli interventi sarà pari a 310mila euro con un cofinanziamento del Gestore dei Servizi Energetici Nazionale" spiega il sindaco Massimiliano Angori."Questo finanziamento ci permette di mettere a punto un intervento di ecoefficientamento e riduzione dei consumi energetici del Teatro Olimpia di Vecchiano - precisa l'assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo - i due anni di pandemia, con lo stop delle attività teatrali e culturali in generale, ci hanno fatto sentire la mancanza anche dell'Olimpia, che, cosi come si trova nel cuore del borgo di Vecchiano, è diventato anche una parte centrale della vita della nostra comunità. Si tratta dunque di un intervento importante che ci consentirà di aumentare sempre più un utilizzo sinergico anche con il mondo del nostro associazionismo locale di questo fulcro di spettacolo e cultura che rappresenta l'Olimpia, per Vecchiano e frazioni"."Gli interventi che saranno realizzati attraverso questo finanziamento - aggiunge l'assessore ai Servizi del Territorio Sara Giannotti - saranno i seguenti: realizzazione di un isolamento termico a cappotto dall’esterno sulle parti libere delle tre facciate; riqualificazione degli infissi esistenti con nuovi infissi dotati di vetrocamera; riduzione dei generatori attualmente presenti sulle coperture; la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pannelli radianti annegati a pavimento nella attuale zona adibita alle sedute per il pubblico".