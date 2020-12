Volterra, dalla Regione arrivano altri 250mila euro per l'Anfiteatro Romano

“Quando a inizio settembre sono stato a visitare gli scavi dell’Anfiteatro mi ero impegnato col sindaco Giacomo Santi, il funzionario archeologo della Soprintendenza Elena Sorge e tutta la comunità di Volterra a confermare anche per il prossimo anno le risorse della Regione. Sono felice che questo mio impegno abbia dato i suoi frutti. Adesso possiamo guardare con certezza al futuro di questa importante scoperta archeologico-culturale. In quell’area infatti sta emergendo una struttura straordinaria sia relativamente allo stato di conservazione dei manufatti sia a quello dei luoghi. Adeguatamente valorizzato e recuperato l’Anfiteatro Romano sarà un volano per la crescita del turismo dell’area e dell’intera Toscana e una delle scoperte archeologiche di maggiore interesse degli ultimi anni per l’intero nostro Paese. Il che rappresenterà anche una potenziale carta vincente per la corsa di Volterra a Capitale Italiana della Cultura 2022, su cui tutta la Toscana è impegnata”. Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo commenta il via libera della Regione al finanziamento dei lavori di scavo, recupero e restauro dell’Anfiteatro Romano di Volterra.

“Si tratta - puntualizza l’assessore comunale alle Culture di Volterra Dario Danti - di un investimento di 250mila euro dalla Regione al Comune che si sommano ai precedenti 250.000 euro, sempre stanziati dalla Regione. Il pubblico ha fatto e sta continuando a fare un grande investimento, perché vanno ricordati anche i 60.000 euro del Comune di Volterra per l’acquisto dell’area e gli altri 30.000 euro spesi per la messa in sicurezza. Tenendo presente anche i 250.000 euro stanziati dal MiBACT, quindi gli enti pubblici (Stato, Regione e Comune) in due anni hanno stanziato ben 840.000 euro, ai quali si sono andati a sommare i 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra superando, così, il milione di euro. Si tratta - conclude l'assessore Danti - di un segnale molto importante per tutto il territorio di Volterra e per tutta la Toscana che dimostra che quando si lavora come una squadra i risultati arrivano”.