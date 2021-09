Oltre 9mila euro alla Sms Biblio per acquistare nuovi libri

La Biblioteca Comunale di Pisa SMSBiblio è risultata tra i beneficiari del contributo previsto dal decreto del Ministro della cultura del 24 maggio 2021 di riparto del 'fondo emergenze imprese e istituzioni culturali', finalizzato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria. La biblioteca Sms ha ricevuto un contributo di 9.204,87 euro. Il decreto prevede che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca siano utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri da effettuarsi per almeno il 70% presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia in cui si trova la biblioteca.

"Il contributo del Ministero della Cultura rappresenta un aiuto concreto - dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Pierpaolo Magnani - per far crescere la nostra biblioteca e per offrire un sostegno a tutta la filiera del libro e dell’editoria locale che ha attraversato un lungo periodo di difficoltà dovuto alla pandemia. Per quanto riguarda la Sms Biblio, dopo le chiusure e limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, come Amministrazione Comunale stiamo concentrando la nostra attenzione per arrivare ad un pieno recupero della sua fruizione e ad una valorizzazione del servizio".