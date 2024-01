Sbarca al 'Galilei' dopo sei anni di latitanza: scoperto e portato in carcere

Intenso lavoro per gli agenti della Polizia di Frontiera all'aeroporto 'Galilei'. Gli operatori hanno individuato e arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione, un cittadino romeno 37enne in arrivo dal Regno Unito. L'uomo nel 2014 era stato condannato dall’Autorità Giudiziaria di Firenze alla pena detentiva di un anno e all’ammenda di 6.000 euro per guida in stato di ebbrezza, dopo che era stato fermato alla guida con un tasso alcolemico oltre 1,5. Lo straniero, ricercato da 6 anni, è stato bloccato dalla Polizia di Frontiera nel corso delle verifiche documentali. L'uomo è stato portato al carcere Don Bosco.

Nel corso delle consuete verifiche sui flussi extra-Schengen, i poliziotti hanno anche intercettato una coppia di coniugi iraniani intenti a raggiungere il Regno Unito muniti di due passaporti canadesi. I documenti hanno attirato subito l’attenzione delle guardie di frontiera in quanto presentavano alcune anomalie. Accertamenti approfonditi ne hanno accertato la falsità e di conseguenza i due passeggeri, 40 anni lui e 35 anni lei, sono stati fotosegnalati e denunciati in stato di libertà per possesso di documenti contraffatti sottoposti a sequestro.

Anche un’altra cittadina iraniana, 20enne, è stata individuata e denunciata in violazione del testo unico sull’immigrazione poiché, nell’intento di partire per il Regno Unito, ha presentato un documento di cui era titolare provvisto di un visto inglese falso. Tutti e tre i cittadini iraniani sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per gli aspetti di competenza.