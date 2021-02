Violano il coprifuoco: sanzionati tre giovani

Controlli sul rispetto della normativa anti-Covid sabato sera, 30 gennaio, a Pontedera da parte del personale del Commissariato della Polizia di Stato e della Polizia Locale. L'attenzione si è concentrata sugli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e non sono state riscontrare irregolarità.

Alle ore 22.30 invece in piazza Avella le pattuglie hanno controllato un'auto in sosta con tre giovani a bordo intenti a fumare sigarette. I tre, due 20enni e un 19enne, non hanno saputo fornire validi motivi per giustificare la violazione del coprifuoco, così sono stati sanzionati ai sensi del Dpcm in vigore.