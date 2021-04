Controlli anti-Covid a Pontedera per il weekend pasquale: sanzioni per le attività trovate aperte

La Polizia Locale e la Polizia di Stato hanno eseguito in questi giorni di Pasqua e Pasquetta vari controlli per il rispetto delle norme anticovid. A voler essere prevenute e contrastate sono state in particolare situazioni di assembramento, con le pattuglie che si sono concentrate nelle zone di tradizionale maggiore afflusso di persone, come parchi e stazione.

Proprio nei pressi di Piazza Unità d'Italia i passaggi sono stati frequenti. A Pasquetta sono state sanzionate e chiuse due attività etniche, risultate aperte nonostante il divieto. Sono stati monitorati i giardini, con ripetuti controlli al fine di evitare assembramenti come accaduto nei giorni precedenti. Sabato 3 aprile è stato controllato e sanzionato, con relativa chiusura, un esercizio pubblico che, nonostante fosse vietato e fosse già stato oggetto di sanzione e chiusura, somministrava all'interno del locale e anche oltre l'orario di chiusura. In questo caso sono stati sanzionati anche i clienti.