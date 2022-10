Controlli anti-movida: multe ai minimarket, sequestrata strumentazione acustica

Controlli contro la malamovida ieri sera, 14 ottobre, in centro a Pisa, nel contesto degli straordinari di controllo del territorio portati avanti dalle forze dell'ordine. Gli uomini della Questura, nel corso delle operazioni, hanno identificato 47 persone e sottoposto a verifiche due minimarket, a cui sono state elevate sanzioni amministrative per vendita di alcool oltre l'orario consentito. Le multe hanno sfiorato i 7mila euro.

Polizia di Stato e Municipale hanno inoltre sequestrato in Piazza dei Cavalieri strumentazione acustica per la musica. Alla movida hanno partecipato anche un centinaio di scozzesi, che hanno visitato Pisa dopo la partita Fiorentina-Hearts di Conference League di giovedi prima di rientrare in patria. Gli scozzesi, rumorosi ma corretti, si sono ritrovati prima in Piazza Vettovaglie per poi spostarsi in Piazza Garibaldi, tenuti d'occhio dalle Forze di Polizia senza che si creasse alcun problema di ordine pubblico.