Controlli anti-spaccio a Volterra: 88 persone identificate, trovati in 3 con la droga

La Compagnia Carabinieri di Volterra, negli ultimi tre giorni, è stata impegnata in una serie di servizi per il contrasto dello spaccio di stupefacenti, con il monitoraggio dei luoghi di aggregazione dei giovani dove solitamente le sostanze vengono consumate. All’esito delle attività i militari hanno controllato 88 persone, 66 mezzi, elevato 2 contravvenzioni al Codice della Strada, segnalato alla Prefettura competente 3 persone, sorprese in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale e ritirato una patente di guida; in questo contesto sono stati sequestrati 3 grammi di cocaina e 1 di hashish.