Raid antidroga nel bosco delle Cerbaie: smantellati due bivacchi per il confezionamento delle dosi

Nel corso del pomeriggio di mercoledì 22 maggio i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Miniato, delle Stazioni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Palaia e Terricciola (coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Forestali di Calci e con il supporto del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore) hanno effettuato un servizio mirato nella circoscrizione territoriale dei Comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno, in prossimità delle propaggini boschive delle Cerbaie.

Durante il servizio sono stati attuati numerosi posti di controllo sulle strade dei due Comuni, poste in prossimità delle zone che si prestano ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, che hanno permesso di identificare oltre cinquanta persone di varie nazionalità e controllare 44 veicoli, nonché di elevare diverse contravvenzioni al Codice della Strada per differenti motivi (mancata revisione, mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza).

Grazie al supporto dei reparti di specialità dell’Arma dei Carabinieri, sono stati inoltre controllati alcuni esercizi commerciali e scoperti due bivacchi clandestini, privi di occupanti, dove sono stati rinvenuti indumenti, teli in plastica e incarti di cellophane per il confezionamento dello stupefacente che hanno comunque confermato una presenza non occasionale di postazioni di spaccio.