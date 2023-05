Sicurezza: aumentati i servizi antidroga nel volterrano

Dall’inizio del mese di maggio, la Compagnia di Volterra ha intensificato l’attività di controllo del territorio nei pressi delle località indicate quale luoghi di potenziale spaccio nei Comuni di Montescudaio, Guardistallo e Riparbella, al fine più generale di contrastare la vendita ed il consumo di sostanze stupefacenti.



A margine delle attività di contrasto principali, i servizi svolti hanno inoltre, al momento, consentito di identificare 547 persone, controllare 398 veicoli e contestare 34 sanzioni per mancato rispetto del Codice della strada, eseguire 3 sequestri amministrativi di auto per guida senza copertura assicurativa, ritirare 3 patenti di guida, denunciare 1 persona sorpresa in flagranza di furto e segnalare alla Prefettura 2 persone per uso personale di sostanza stupefacente.