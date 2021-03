Controlli alla stazione della Finanza: sequestrati 200 grammi di droga

Lo stupefacente è stata trovato in possesso di due stranieri grazie al fiuto dei cani

La Guardia di Finanza di Pisa ha segnalato alla Prefettura per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti due stranieri, sorpresi alla stazione ferroviaria con un totale 200 grammi droga, fra hashish e flaconi di metadone. I maggiori controlli sono stati disposti nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I finanzieri, con le unità cinofile, hanno sottoposto a controllo circa 20 persone in corrispondenza del sottopassaggio. Il fiuto dei cani antidroga ha fatto il resto.