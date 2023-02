Controlli in zona stazione: una persona arrestata e tre denunciate

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo, effettuato in particolare nell’area della stazione centrale, i Carabinieri hanno controllato 95 persone e 40 veicoli. Durante queste operazioni i militari hanno arrestato una persona, poiché sorpresa in flagranza della violazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare. L’arrestato è stato controllato nella casa del proprio nucleo familiare, nonostante la misura disposta dal giudice due giorni prima e conseguente a una violenta lite con i propri familiari.

Inoltre un conducente è stato denunciato poiché sorpreso alla guida di un'auto nonostante non avesse mai conseguito la patente. In aggiunta, è scattata un’ulteriore sanzione, ai sensi del codice della strada, poiché l’auto sulla quale viaggiava era anche priva di assicurazione e, quindi, è stata sottoposta a sequestro. Un’altra persona è stata segnalata, poiché, dopo le procedure di identificazione, è risultata destinataria della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Pisa. Infine, un ultimo soggetto è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti e gli è stata sequestrata della cocaina.