Controlli anti-assembramenti nel weekend: oltre 170 persone controllate, 55 negozi monitorati

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia ferroviaria e stradale, Polizia municipale, coordinate da un funzionario della Questura, hanno effettuato, nella notte tra venerdì e sabato e in quella tra sabato e domenica in centro storico, i controlli finalizzati ad evitare assembramenti, come disposto da un'ordinanza del questore in esecuzione delle decisione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio complessivo della due giorni di controlli straordinari, che, soprattutto nella nottata tra sabato e domenica, non ha registrato assembramenti complice anche il maltempo, è il seguente:

- 173 persone controllate;

- 47 veicoli controllati. Tra questi, la Polizia stradale ha denunciato 4 persone, sottoposte a controllo con etilometro, perché trovate alla guida in stato di ebbrezza alcolica, sequestrando inoltre anche 2 veicoli. Si tratta di giovani dell hinterland pisano e un lucchese, controllati sull’Aurelia in serata e diretti in centro a Pisa.

- 55 esercizi commerciali monitorati, di cui uno sanzionato dalla Polizia Municipale per vendita di alcolici da asporto oltre l’orario consentito;

- un cittadino ungherese 32enne amministrativamente segnalato come assuntore alla Polizia Ferroviaria perché trovato in possesso di circa 13 grammi di marijuana, all’esito di un controllo sui viaggiatori in arrivo in stazione a Pisa in concomitanza della movida;

- un pisano 27enne denunciato dalla Questura per ricettazione perché trovato in possesso di un maxiscooter risultato rubato alcune settimane fa in città. Il mezzo è stato sequestrato e sarà restituito al proprietario;

- rintracciati in zona stazione dalla Polizia ferroviaria e riaffidati ai genitori due minori di 10 e di 11 anni che si erano allontanati da casa.