Covid, occhi puntati sugli assembramenti: controlli rafforzati nei pressi dei locali

Con la Toscana in zona gialla emerge la necessità, per le forze dell'ordine, di vigilare in particolar modo nelle aree a rischio assembramento per la presenza di locali, così da scongiurare possibili occasioni di contagio da Covid-19.

Per questo la rimodulazione dei controlli per prevenire situazioni di sovraffollamento nelle aree interessate dalla presenza di esercizi aperti al pubblico è stata oggetto della riunione di ieri del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha visto la partecipazione del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, del comandante della Polizia Municipale di Pisa Alberto Messerini, del questore di Pisa Gaetano Bonaccorso, del comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Giulio Duranti, del comandante provinciale della Guardia di Finanza Giancarlo Franzese.

All’ordine del giorno del Comitato dunque le misure finalizzate ad evitare il rischio di assembramenti nei quadranti urbani interessati da fenomeni di aggregazione, soprattutto in occasione dei fine settimana e delle giornate festive e prefestive.

Il prefetto Giuseppe Castaldo ha disposto servizi di vigilanza e controllo, da parte delle Forze di Polizia e della Polizia locale, flessibili e dinamici soprattutto nelle zone nelle quali l’impiego di tali operatori può risultare particolarmente incisivo per evitare comportamenti non compatibili con la tutela della salute pubblica.

Inoltre, al fine di supportare la ripresa delle attività economiche, il prefetto ha invitato gli amministratori locali a favorire la concessione degli spazi pubblici e a promuovere ogni forma di collaborazione con le associazioni di categoria per l’utilizzo degli spazi pubblici, garantendo il rispetto delle misure anticovid.

“L’obiettivo è quello di realizzare una serie di interventi finalizzati a far ripartire le attività commerciali e a fare in modo che chi le frequenta possa e debba farlo in totale sicurezza - sottolinea il prefetto Castaldo - risulta particolarmente importante, in questo momento di progressiva riapertura, richiamare l’attenzione dei giovani sulla necessità di tenere comportamenti responsabili: raccomando l’utilizzo dei dispositivi di protezione e il mantenimento del distanziamento sociale, bilanciando le esigenze di socialità con quelle connesse alla tutela della salute collettiva”.