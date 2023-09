Auto sospette in una zona appartata: hashish a bordo

Sottoposte a controllo dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato due auto in sosta in un'area appartata con a bordo i soli conducenti, uno dei quali, alla vista dei militari, ha cercato di disfarsi di uno 'spinello' che stava fumando.

I Carabinieri hanno pertanto deciso di procedere ad un controllo più accurato, perquisendo i due conducenti ed i relativi mezzi ed hanno rinvenuto in una delle due auto, nascosti in un contenitore di plastica posizionato sul sedile anteriore, pochi grammi di hashish e all'interno degli indumenti, un ulteriore involucro contenente altri 50 grammi della stessa sostanza.



Nell'altra auto era presente un barattolo di vetro appoggiato sul cruscotto con all'interno 26 grammi di hashish, mentre, nascosti nei vestiti del conducente, due involucri dello stesso stupefacente per un peso di circa 10 grammi.



La successiva perquisizione domiciliare nell'abitazione di uno dei conducenti ha permesso, inoltre, di rinvenire 2 panetti e altri frammenti di hashish per complessivi 127 grammi circa e 2 bilancine di precisione.

Una delle due persone è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre l'altra è stata segnalata alla Prefettura di Pisa.