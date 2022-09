Intervento questa mattina, 23 settembre, da parte della Polizia Municipale di Pisa all'ospedale Cisanello dove sono stati bloccati tre dei quattro autobus navetta (gestiti in appalto) in servizio nel parcheggio, per mancanza di revisione. Il quarto autobus invece era in regola e può continuare a trasportare gli utenti dell'ospedale.



Il trasporto sarà effettuato con altri mezzi, più piccoli, in attesa della regolarizzazione dei bus fermati.