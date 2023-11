Controlli a tappeto nel bosco delle Cerbaie: pugno duro contro lo spaccio di droga

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato nell’area boschiva delle frazioni di Orentano - Villa Campanile – Galleno nel Comune di Castelfranco di Sotto e nella frazione di Staffoli nel Comune di Santa Croce sull’Arno, finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, 22 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Miniato, unitamente a personale della Stazioni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno, con l’ausilio dell’elicottero del 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa, del Nucleo Forestale di Calci e del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel bosco delle Cerbaie.

Il servizio ha permesso di controllare due esercizi pubblici potenzialmente frequentati da soggetti di interesse, nonché di individuare, all’interno dell’area boschiva, tre bivacchi, privi di occupanti, dove sono stati rinvenuti indumenti, teli in plastica per ripararsi dal freddo e incarti di cellophane per il confezionamento dello stupefacente, oggetti che hanno comunque confermato una presenza non occasionale di 'postazioni' di spaccio.

Sono stati inoltre controllati quarantanove persone e quarantuno veicoli e sono state elevate anche due contravvenzioni al Codice della strada per veicolo sprovvisto di carta di circolazione e revisione.

"Quello del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone collinari del comprensorio del cuoio, è un obiettivo prioritario dell’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato - fanno sapere dal Comando provinciale Carabinieri - i controlli continueranno al fine di prevenire e reprimere reati in tema di spaccio e contrastare l’immigrazione irregolare, incrementando così la risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini della zona".