Controlli nel bosco delle Cerbaie: scoperti bivacchi

Servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato nell’area boschiva delle 'Cerbaie' nelle frazioni di Orentano, Villa Campanile e Galleno nel comune di Castelfranco di Sotto e nella frazione di Staffoli nel comune di Santa Croce sull’Arno, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in tema di sostanze stupefacenti.

Hanno operato nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Miniato, insieme ai colleghi delle Stazioni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, San Miniato e Peccioli, supportati da un elicottero del 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa, dal Nucleo Forestale di Pisa e Calci e dal Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore.



Nel corso dell’attività sono stati controllati tre esercizi pubblici, potenziali centri di ritrovo di persone sospette, tre bivacchi clandestini, senza occupanti, dove sono stati rinvenuti resti di cibo, stracci di vestiario, teli in plastica utilizzati verosimilmente per ripararsi dal freddo e sfilacciamenti di cellophane utilizzati probabilmente per il confezionamento dello stupefacente, a conferma dell'attività di spaccio presente in zona.

Durante i posti di controllo sono state identificate 55 persone e controllati 19 veicoli ed elevate 4 contravvenzioni al codice della strada.