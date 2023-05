Cantiere sprovvisto del piano di sicurezza: sospesa l'attività imprenditoriale di una ditta

Proseguono, nell’ambito dei servizi preventivi, i monitoraggi in materia di salute e sicurezza, volti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e a contrastare il fenomeno del lavoro nero, svolti congiuntamente dall’Arma territoriale e dai reparti speciali. I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, con i colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno eseguito una verifica presso un cantiere edile nel territorio di competenza e, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa un titolare di cariche di una ditta per non avere elaborato il Piano operativo di sicurezza. Nella circostanza i militari hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, contestando sanzioni amministrative e ammende per oltre 4.000 euro.