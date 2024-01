Irregolarità nel cantiere edile: scatta la segnalazione all'autorità giudiziaria

Controllo in un cantiere edile nell'hinterland pisano svolto dai Carabinieri della Compagnia di Pisa insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Al termine del servizio è stato deferito in stato di libertà un titolare di cariche di una ditta per l’inosservanza delle disposizioni previste dalla specifica normativa di settore inerente la salute e la sicurezza sul lavoro.

La ditta edile impegnata nel cantiere non aveva infatti predisposto le opere provvisionali alla giusta distanza dalla muratura servita e, per tale motivo, sono state elevate ammende per circa 700 euro, con conseguente segnalazione alla competente autorità giudiziaria.