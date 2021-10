Sicurezza sul lavoro, controlli dei Carabinieri: sette denunce e multe per oltre 15mila euro

Operazioni di controllo sulle attività all’interno dei cantieri edili effettuate dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa ed il Gruppo Carabinieri Forestale di Pisa.

"Tali controlli nascono dall’esigenza di prevenire gli infortuni nei luoghi di lavoro - sottolineano dal Comando Provinciale Carabinieri - l’incremento degli stessi nel settore, come evidenziato dai casi di cronaca anche a livello nazionale, ha imposto la necessità di verificare il rispetto della normativa anti infortunistica a tutela della salute e della sicurezza e dell’osservanza delle misure di prevenzione e contenimento epidemiologico, stante l’attuale scenario pandemico".

I Carabinieri hanno dunque proceduto a controllare diverse imprese, riscontrandone alcune irregolari e sospendendo alcuni cantieri per carenze in materia di sicurezza; numerosi i lavoratori controllati e 7 le persone deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Sono state infine contestate sanzioni per oltre 15.700 euro.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno ciclicamente in tutta la provincia di Pisa per contrastare le condotte illecite che spesso sono alla base di gravi incidenti sul lavoro.