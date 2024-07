Lotta al caporalato, controlli a tappeto nelle aziende agricole pisane: emerse numerose irregolarità

Controlli per il contrasto al caporalato in agricoltura messi in atto il 3 luglio anche nel pisano dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, coadiuvati dai colleghi dell’Arma territoriale, nell'ambito dei servizi effettuati a livello nazionale dal Comando Carabinieri Tutela del Lavoro, d’intesa con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per la lotta al sommerso disposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Nello specifico, i militari del N.I.L. di Pisa, hanno:



- controllato 13 aziende agricole (di cui 12 irregolari);

- deferito 9 persone in stato di libertà per varie irregolarità;

- sorpreso sul posto di lavoro 2 lavoratori non assicurati;

- sospeso 2 imprese per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.



Complessivamente, sono state contestate ammende penali per 33.002,26 euro e sanzioni amministrative per 2.540,00 euro.

Nel dettaglio i militari hanno riscontrato quali principali irregolarità: l’omessa nomina del responsabile di prevenzione e protezione, la mancata nomina del medico del lavoro, la mancata sottoposizione a visita medica sanitaria, l’omessa valutazione dei rischi presenti sul posto di lavoro, la mancata formazione in materia di lavoro, la mancata elaborazione del piano di evacuazione ed emergenza e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza privi della necessaria, preventiva, autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.