Controlli a Pisa e provincia: 1 arresto e 24 denunce

Controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica: nel corso di questa settimana i Carabinieri del Comando provinciale hanno effettuato 259 servizi perlustrativi, 12 servizi di ordine pubblico dedicati alla prevenzione del contagio da Covid-19 e 3 servizi di vigilanza generica. In questi controlli è stata arrestata una persona e 24 individui sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati contro la persona, il patrimonio, in tema di stupefacenti ed inerenti la sicurezza alla guida di veicoli.