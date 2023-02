Sicurezza: oltre 40 controlli straordinari dei Carabinieri in zona Cerbaie dall'inizio dell'anno

Proseguono ormai da tempo i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato nella 'Riserva Naturalistica delle Cerbaie', con particolare riguardo all’area boschiva delle frazioni di Orentano, Villa Campanile e Galleno nel Comune di Castelfranco di Sotto. L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

Sono stati quasi 40 dall'inizio dell'anno i servizi straordinari, oltre i consueti pattugliamenti per la vigilanza e la salvaguardia del territorio. I Carabinieri hanno effettuato numerosissimi posti di controllo dinamici in prossimità delle note zone di spaccio di sostanze stupefacenti e controllato alcuni avventori di esercizi pubblici notoriamente frequentati da soggetti di interesse operativo, nonché alcune abitazioni nella frazione di Galleno, al fine di verificare la presenza di soggetti gravati da precedenti specifici in materia di stupefacenti o irregolari sul territorio nazionale.

I risultati in generale:

- controllate 103 persone e 68 veicoli;

- segnalate alle Prefetture competenti 8 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti;

- equestrate di volta in volta quantitativi di cocaina e di hashish;

- un arresto di un cittadino di nazionalità marocchina, residente nel Comune di Castelfranco di Sotto, gravato da un'ordinanza detentiva per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti;

- segnalato all'Autorità giudiziaria un soggetto per rifiuto di sottoposizione all'accertamento del tasso alcolemico, con ritiro della patente di guida e della carta di circolazione.