Riprende col cellulare i Carabinieri mentre gli viene ritirata la patente: rimedia una nuova denuncia

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno effettuato nelle ultime 24 ore un ampio servizio di controllo del territorio, finalizzato in generale alla repressione dei reati contro il patrimonio, l’immigrazione clandestina e le infrazioni del Codice della strada. In tre sono stati denunciati.

Nel primo caso, nel centro cittadino di Pisa, i militari hanno segnalato una persona straniera per ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano. La persona, priva di documenti al momento del controllo, è risultata essere irregolare sul territorio nazionale.

Una persona è stata denunciata per il reato di furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale. Nella tarda serata del 5 febbraio i Carabinieri sono intervenuti presso un negozio del centro cittadino, su richiesta dell’addetto alla vigilanza che aveva appena colto in flagranza una donna che si era impossessata di un capo di abbigliamento e di bigiotteria varia. La refurtiva è stata poi restituita al proprietario.

I Carabinieri dello stesso reparto hanno infine denunciato un’altra persona per guida in stato di ebbrezza e interruzione di servizio di pubblica necessità. Nello specifico gli stessi hanno sottoposto a controllo, avvalendosi del test con etilometro, il conducente di autovettura, riscontrando un tasso alcolemico pari a 1,17 g/l, ben oltre il limite consentito. Per lui patente di guida ritirata. Non contento di quanto accaduto, l'uomo ha provato a tornare in possesso del documento, cercando di interrompere così il servizio dei militari, con tanto di ripresa con il proprio telefono cellulare. L'azione gli è valsa soltanto l'aggiuntiva denuncia.