I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno complessivamente denunciato due persone, rispettivamente per guida in stato di ebbrezza e per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Pisa.

Nello specifico, nella scorsa notte, nell'hinterland, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato il conducente di un’autovettura, risultato positivo all’accertamento con l’alcool-test, con un tasso di alcool di oltre 2 volte il limite consentito dalla normativa di settore. L’utente della strada è stato inoltre sanzionato anche con il ritiro della patente di guida, oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente, per guida in stato di ebbrezza.

Poi, nei pressi della stazione ferroviaria, un altro soggetto è stato controllato dai Carabinieri della Stazione cittadina, risultando gravato dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa; pertanto è stato denunciato per l’inosservanza del menzionato provvedimento.