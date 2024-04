Controlli dei Carabinieri: due denunciati per guida in stato di ebbrezza

Nei consueti servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno segnalato in stato di libertà due persone per guida in stato di ebbrezza e un'altra per violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Pisa.

Nello specifico, i militari della Sezione Radiomobile di Pisa, nell’Hinterland, hanno controllato, mediante etilometro, due conducenti, verificando un tasso alcolemico rispettivamente di 1,09 g/l e 1,62 g/l, dunque oltre il limite consentito. Gli operatori hanno proceduto al ritiro della patente di guida e alla segnalazione in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria pisana.

I Carabinieri della Stazione di Pisa hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana una persona, che veniva sottoposta a controllo nel centro cittadino in violazione della misura del divieto di ritorno nel comune di Pisa in corso di validità.