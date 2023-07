Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio a livello provinciale, finalizzato a prevenire e reprimere i reati e accertare la regolarità delle condotte di guida su strada, i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato tre persone in stato di libertà.

Per quanto riguarda le verifiche su strada, i militari hanno sopreso due persone, in due distinti posti di blocco, con un tasso alcolemico superiore al consentito. Un caso ha fatto registrate 1,35 gr./l., l'altro ancora peggio: 1,90 gr./l.. Per entrambe gli automobilisti indisciplinati è scattato il ritiro della patente.

Il terzo denunciato è un cittadino straniero, identificato nella periferia di Pisa e risultato irregolare: è stato trovato in possesso di passaporto, ma privo di documenti validi per la permanenza in Italia. La contestazione per lui è di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.