Guida in stato di ebbrezza e divieto di ritorno in città: due denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato due persone, rispettivamente per guida in stato di ebbrezza e divieto di ritorno nel Comune.

Nel dettaglio, durante il fine settimana, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno controllato un conducente che, sottoposto al test con l’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,98 g/l, a seguito del quale è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria. La patente di guida è stata ritirata.

Sempre i militari della Sezione Radiomobile, a Pisa, hanno poi sorpreso e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana una persona notata in città in violazione della misura del divieto di ritorno nel comune di Pisa in corso di validità.