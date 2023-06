Guida in stato di ebbrezza e coltello in auto: tre persone denunciate

I Carabinieri della Compagnia di Pisa durante i servizi di controllo del territorio hanno denunciato una persona per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e due per guida in stato di ebbrezza alcoolica.



Nel dettaglio i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pisa, nell’hinterland pisano, hanno controllato mediante etilometro due conducenti, rilevando un tasso alcolico rispettivamente di 1,35 g/l e 1,33, dunque oltre il limite consentito. In entrambe i casi la patente è stata ritirata.



Sempre i militari della Sezione Radiomobile, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale al confine con la provincia di Livorno, hanno fermato un uomo a bordo di un’auto, che si mostrava insofferente al controllo. Da qui i Carabinieri hanno sospettato che potesse nascondere qualcosa. Ed infatti ad un controllo più approfondito è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm di cui 6 di lama.