Controlli dei Carabinieri: un arresto e tre denunce

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno eseguito, nei giorni scorsi, numerosi servizi di pattugliamento del territorio, finalizzati al controllo sull'immigrazione irregolare e sulla sicurezza stradale a tutela dei cittadini.

Nel dettaglio i militari hanno arrestato una persona e deferito in stato di libertà altre 3 persone:



- a Pisa, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia hanno arrestato un cittadino non comunitario, in Italia senza fissa dimora, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa, a seguito della violazione del divieto di dimora nel Comune di Pisa. L’uomo è stato accompagnato nel carcere Don Bosco;



- sempre a Pisa, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno deferito in stato di libertà un soggetto, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e inottemperanza al divieto ritorno nella provincia di Pisa;



- ancora a Pisa, precisamente in Piazza Stazione, sempre i Carabinieri della Radiomobile, durante un ordinario controllo del territorio, hanno identificato un cittadino non comunitario, senza fissa dimora, destinatario di decreto d’espulsione del prefetto e ordine del questore di Pisa di lasciare il territorio nazionale; il soggetto, deferito in stato di libertà, concluse le procedure di espulsione, è stato accompagnato in un Centro di Permanenza e Rimpatrio del Sud Italia;



- nell’hinterland i Carabinieri hanno segnalato in stato di libertà all’autorità giudiziaria un conducente per guida in stato di ebbrezza alcolica.